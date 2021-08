Nasir vluchtte in 1999 voor de Taliban en vreest nu voor zijn thuisland: ‘Ik voel me machteloos’

Volt wil meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag

De politieke partij Volt wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Den Haag. De partij is nu druk met het werven van kandidaten ‘Bij een goede kandidatenlijst zal Volt definitief meedoen’, schrijft de partij.

Volt zegt te staan voor een nieuwe generatie in de politiek. 'Deze generatie wil politiek waar nationalisme en populisme tot het verleden behoren, en waar grensoverschrijdende samenwerking de toekomst heeft.' De partij zegt nu ook in Den Haag een radicaal positief geluid te willen laten horen.

De partij is opgericht in 2017 en heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer en één zetel in het Europees Parlement. 'Door naar elkaar te luisteren en samen te werken, kunnen we met zijn allen een duurzame toekomst bouwen voor Den Haag, voor Nederland en voor Europa', aldus Mette Blom van Volt.

Zodra Volt een kandidatenlijst heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt die half november bekendgemaakt.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.