ADO-speler Tyrese Asante blijft jongen van Quick: ‘Quick voelt als thuis’

Sinds dit seizoen is Tyrese Asante speler van ADO Den Haag. De 19-jarige verdediger maakte afgelopen zomer de overstap van de amateurs van Quick.

Als vierjarig jongetje begon Asante zijn voetbalcarrière bij Quick. Al op jonge leeftijd wordt hij naar de jeugdopleiding van Feyenoord gehaald, waarna hij toch weer terugkeerde naar Quick. Het betaald voetbal bleef toch lonken, want even later vertrok de jonge Hagenees weer naar Rotterdam, om te gaan spelen in de jeugd van Sparta.

Uiteindelijk keert Asante in 2018 weer terug bij Quick. Daar speelt hij nog twee seizoenen. Afgelopen zomer is daar dan toch de gedroomde profcarrière als ADO Den Haag hem oppikt. En niet zonder succes: in de eerste wedstrijd van het seizoen lonkt er gelijk een basisplaats en weet de jonge verdediger indruk te maken op het publiek. ADO wint met 2-0 van Jong Ajax. In de tweede thuiswedstrijd start Asante weer vanaf het beginsignaal, maar verliest ADO van FC Emmen.

Op zondag is Asante gewoon te vinden bij ‘zijn’ Quick. ‘Ik heb hier altijd gevoetbald en ben er vaker teruggekomen, dus het is wel mijn club eigenlijk.’ Quick speelt een belangrijke rol in de loopbaan van Asante. ‘Quick helpt mij met de stappen die ik moet maken en ik kan altijd op ze terugvallen.’