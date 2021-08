Demonstrant verkleed als kikker protesteert op eiland Hofvijver tegen coronamaatregelen

Op het eiland in de Hofvijver is woensdagmiddag kort gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Een demonstrant zat, verkleed als kikker, op het eiland met verschillende spandoeken. Politie is met behulp van een boot van de brandweer naar het eiland gevaren om de demonstrant van het eiland te halen.

Rond half vijf werd de demonstrant door de politie van het eiland gehaald.

De kikker is mee naar het bureau en krijgt waarschijnlijk een proces-verbaal ivm overtreding artikel 461 Wetboek van Strafrecht #Covid19 #Hofvijver pic.twitter.com/wPZbTrJV21 — Regio15.nl (@regio15) August 25, 2021



Op spandoeken viel 'Coronapas = apartheid' en 'Stop het test-theater' te lezen. De demonstrant was volledig in het groen gekleed.

Demonstratie tegen #Corona maatregelen op het eilandje in de #Hofvijver. Politie en brandweer met bootje staan klaar. #Covid19 pic.twitter.com/GQ6S0y99oU — Regio15.nl (@regio15) August 25, 2021



Foto: Regio 15