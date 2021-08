Studenten ROC Mondriaan kunnen maandag beginnen met opleiding, maar wel in aangepaste vorm

Haagse Popweek zet in herfstvakantie muziek van Haagse bodem in de schijnwerpers

Muziek van Haagse bodem staat in de herfstvakantie weer centraal tijdens de Haagse Popweek. Negen dagen op een rij worden er van 16 tot en met 24 oktober door Popradar concerten en workshops (online en offline) georganiseerd voor muzikanten en muziekliefhebbers.

'Zo kun je de hele week de nieuwste acts en plekken in Den Haag ontdekken, jouw schrijf- en homerecording skills opschroeven, nieuwe tracks pitchen en professioneel speeddaten met de crème de la crème van de Nederlandse muziekindustrie.'

Popradar & Ready To Play zijn verantwoordelijk voor workshops. Zij leren hoe je 'rake lyrics schrijft, catchy nummers maakt en hoe je jouw slaapkamer-productie naar een hoger niveau kan tillen'.

Haagse Popprijs

Onderdeel van de popweek is het uitreiken van verschillende prijzen. Vanaf begin oktober kan er gestemd worden op genomineerden in diverse categorieën. Er is een prijs voor beste initiatief, beste videoclip, beste release en de Music Support Award. 'Natuurlijk zal ook de Haagse Popprijs uitgereikt worden aan de act die volgens de sector de grootste stappen heeft gezet het afgelopen jaar.'

Goldband (foto) sleepte vorig jaar drie prijzen binnen: De Popprijs, die voor beste videoclip en beste release. Juulz won de support award en Meet The Urban Pro's werd geëerd als beste initiatief.