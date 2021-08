Oliebollenbakker wil eerder open: ‘Het is nog even wachten op groen licht van de gemeente’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima krijgen rondleiding in cultuurpaleis Amare

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aanwezig zijn bij de feestelijke overdracht van het nieuwe cultuurcomplex Amare. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt. Tijdens die bijeenkomst op donderdagavond 2 september draagt de gemeente Den Haag Amare officieel over aan de ‘bewoners’: Nederlands Dans Theater (NDT), het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en Stichting Amare.

De koning en koningin krijgen tijdens hun bezoek een rondleiding door Amare. Zij gaan dan ook verschillende repetities bijwonen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Daarna is het paar aanwezig bij het feestelijke programma, met nieuw werk gecomponeerd door studenten van het Koninklijk Conservatorium en uitgevoerd door het Residentie Orkest onder leiding van chef-dirigent Anja Bihlmaier. De uitvoering vindt plaats in combinatie met een timelapse-video over de bouw van Amare.

Verder zijn er toespraken van de projectdirecteur van bouwcombinatie Cadanz, wethouder Anne Mulder en Sven Arne Tepl namens de instellingen die gebruik gaan maken van Amare. Het grote publiek kan het weekeinde daarna tijdens het UIT Festival kennismaken met Amare. Dan zijn er rondleidingen en inspeelvoorstellingen. In november opent Amare officieel de deuren met een driedaags festivalprogramma.

