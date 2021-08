Nieuw schooljaar bijna van start, Lucas Onderwijs hoopt op een normaler verloop van het jaar

De scholen gaan komende maandag voor leerlingen weer open voor een nieuw onderwijsjaar. ‘Iedereen is nu al bezig met de voorbereidingen’, zegt Ewald van Vliet, voorzitter van het College van Bestuur Lucas Onderwijs, in Haags Bakkie. ‘Iedereen heeft er weer zin in om de leerlingen welkom te heten en ervoor te zorgen dat de lessen -hopelijk- dit jaar een stuk normaler kunnen verlopen dan vorig jaar.’

Op 13 augustus maakte het kabinet bekend dat er zeker nog maatregelen gelden in het onderwijs. 'Eigenlijk ziet het er in hoofdlijnen uit zoals voor de zomervakantie. Er zijn een paar kleine wijzigingen voor mensen die gevaccineerd zijn, dan hoef je niet meer in quarantaine als iemand in je omgeving besmet is.'

Andere maatregelen zijn vergelijkbaar met het laatste deel van het voorgaande schooljaar. 'Zeker in het voortgezet onderwijs zijn de regels tot 19 september hetzelfde: in de klas kan het mondkapje af, maar zodra je de gang opgaat moet het mondkapje op. De afstand tot de leraren is anderhalve meter en onderling hoeft dat niet. En dan hopen we dat we vanaf 20 september naar het oude normaal kunnen.'

Risico's zijn zo klein mogelijk

Onder docenten zou er meer rust zijn nu een deel daarvan gevaccineerd is. 'Zeker nu alle leraren, die wilden, gevaccineerd zijn is er een andere situatie ontstaan.'

Van Vliet betoogt dat er minder zorgen zijn met betrekking tot de eigen gezondheid. 'Natuurlijk zijn er nog wel leraren bezorgd over hun eigen gezondheid, zeker als ze thuis iemand hebben die kwetsbaar is. En dat begrijp ik ook. Wij proberen er alles aan te doen dan leraren en leerlingen veilig naar school kunnen. En dat de risico's zo klein mogelijk zijn. We zijn heel alert en als er wat gebeurt nemen we maatregelen.'

Onderwijs op afstand

Wanneer het toch weer nodig blijkt te zijn is het volgens Van Vliet makkelijker om over te stappen op onderwijs op afstand. 'Dat soort zaken hebben we klaarliggen. We hebben inmiddels zoveel ervaring met afstandsonderwijs dat we dat snel kunnen regelen als dat nodig is. Ik hoop dat het niet nodig is, want we hebben wel gemerkt dat onderwijs in de klas echt heel veel beter is dan alleen maar onderwijs op afstand.'

Het afgelopen jaar was, mede door het thuisonderwijs, een zwaar jaar waarbij leerlingen ook achterstanden hebben opgelopen ziet Van Vliet. 'We hebben natuurlijk het Nationaal Programma Onderwijs waarbij we leerlingen met achterstanden extra gaan helpen.'

Extra salaris

'Vandaag is ook bekend geworden dat leraren op scholen met achterstanden extra salaris gaan krijgen de komende twee jaar.' Die toelage (van gemiddeld 8 procent) is bedoeld voor vestigingen in zowel het primair onderwijs als het voortgezet (speciaal) onderwijs, meldt NOS . 'Het is echt nodig dat we extra aandacht aan de leerlingen besteden zodat ze de achterstanden kunnen inlopen.'

