Oliebollenbakker wil eerder open: ‘Het is nog even wachten op groen licht van de gemeente’

Oliebollenbakker Jan Vermolen wil ook dit jaar eerder beginnen met de verkoop van zijn producten. ‘Achter de schermen zijn we al maanden druk bezig om ook dit jaar per 1 oktober te beginnen, het is nog even afwachten op groen licht van de gemeente’, schrijft Vermolen op Facebook.

De wens om ook dit jaar eerder te beginnen met de verkoop van de lekkernijen wordt gesteund door de grootste partij in de Haagse gemeenteraad: Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. De partij heeft een enkele schriftelijke vraag gesteld om het mogelijk te maken om oliebollenbakkers per 1 oktober toe te staan in de stad.

'Vorig jaar mochten de oliebollenkramen, in verband met de gevolgen van de coronacrisis, een maand eerder open om de uitbaters, die vaak ook kermisexploitant zijn, de kans te bieden om iets van het verloren jaar in te lopen', zo valt te lezen . 'Ook dit jaar hebben de kermissen maar mondjesmaat kunnen plaatsvinden en zijn de verliezen groot. Is het college bereidt om de Haagse oliebollenkramen, net als vorig jaar, toe te staan om per 1 oktober open te gaan?'

Mogen aub de oliebollenkramen eerder open,liever nog vandaag dan morgen, verleden jaar 3 kermissen open gestaan ipv 25, dit jaar 4 ipv 25. https://t.co/D8xREtJGZv — vermolen (@janvermolen) August 24, 2021