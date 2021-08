Studenten ROC Mondriaan kunnen maandag beginnen met opleiding, maar wel in aangepaste vorm

Haagse Popweek zet in herfstvakantie muziek van Haagse bodem in de schijnwerpers

ROC Mondriaan verwacht dat studenten maandag kunnen beginnen met hun opleiding, ondanks de hack waar de mbo-school mee te maken heeft. Het ROC heeft een NFIR, een gespecialiseerde partij, ingeschakeld om de systemen van de school te herstellen en de omvang en impact van de hack in kaart te brengen.

'De impact van deze hack is binnen en buiten onze school voelbaar. We werken met man en macht om zo spoedig mogelijk met een oplossing te komen', zegt Harry de Bruijn , lid van het College van Bestuur van ROC Mondriaan. 'We zetten alles op alles om aanstaande maandag met de lessen te kunnen starten, zij het in aangepaste vorm.'

'Om de omvang en impact van de hack in kaart te brengen en de systemen te herstellen heeft NFIR geadviseerd systemen en bestanden tijdelijk onbereikbaar te maken', zegt een woordvoerder tegen mediapartner Omroep West . 'Deels konden we nog op losse devices werken, maar we hebben nu zelf de systemen helemaal stilgelegd. Daarna kunnen we het systeem weer veilig opnieuw opbouwen en online laten gaan.'

Maandag werd duidelijk dat het ROC slachtoffer was geworden van een hack. Deze werd ontdekt toen medewerkers niet konden inloggen op de verschillende locaties van ROC Mondriaan. De opleiding heeft aangifte gedaan van de digitale inbraak

ROC Mondriaan is een grote opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Haaglanden. Mondriaan biedt circa 240 mbo-opleidingen aan op 27 scholen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Bij de opleidingen studeren zo’n 20.000 mbo-studenten, zo’n 5000 cursisten en werken zo’n 2100 medewerkers.