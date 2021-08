Utrechtsebaan twee nachten dicht voor werkzaamheden

Woonactie aangekondigd: ‘We willen laten zien dat het ook in Den Haag mensen bezig houdt’

De Utrechtsebaan is vanaf woensdag twee nachten dicht voor werkzaamheden. De weg is dan van 22.00 uur tot 5.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen de kruising met de Zuid Hollandlaan en op- en afrit Bezuidenhout.

De weg wordt schoongemaakt en de waterafvoer en het riool onder de weg wordt geïnspecteerd, daarnaast worden er voorbereidingen gedaan voor het renoveren van de weg. Die werkzaamheden beginnen 27 september.

Het verkeer wordt de twee nachten omgeleid. Verkeer in en uit de richting van Amsterdam en Utrecht wordt omgeleid over de N44, N14 en snelweg A4. Het verkeer van en naar Rotterdam kan via de Rotterdamsebaan, de S100 en S107.

