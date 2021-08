Voorzitter NOC*NSF Anneke van Zanen over Paralympische Spelen: ‘Iedereen is een kanshebber’

Haagse Popweek zet in herfstvakantie muziek van Haagse bodem in de schijnwerpers

‘Iedereen aan de start maakt kans op een medaille’, zegt Anneke van Zanen. Volgens de Haagse voorzitter van het NOC*NSF is TeamNL deze Paralympische Spelen meer dan voorbereid aangekomen in Tokio. Bij Haags Bakkie spreekt ze met trots over de atleten die dit jaar uit mogen komen voor Nederland.

Na de Olympische Spelen zijn de Paralympische Spelen officieel van start gegaan. Waar de Nederlandse Olympische sporters dit jaar niet hebben teleurgesteld, heeft Van Zanen dezelfde goede hoop voor de Paralympiërs. ‘Iedereen is er klaar voor om optimaal te kunnen presteren.’ Op dag één werd dit al bevestigd, toen Tristan Bangma en Patrick Bos goud wisten binnen te slepen op het baanwielrennen. ‘Gelijk goed begonnen’, aldus Van Zanen.

Eén team

Alleen al het overdrachtsmoment tussen de Olympiërs en de Paralympiërs doet het bloed van Van Zanen sneller stromen. ‘Ze stimuleren elkaar ongelooflijk en chef de mission Esther Vergeer kreeg erg veel succeswensen van de Olympiërs. De positieve vibe wordt echt doorgegeven van de ene naar de andere Olympische ploeg.’

Wel benadrukt ze dat er zo min mogelijk onderscheid tussen de Olympische en de Paralympische tak wordt gemaakt. ‘TeamNL is echt één team. Een deel van de Olympische staf blijft ook achter om de ploeg tijdens de Paralympische Spelen goed op weg te helpen, terwijl andere landen complete nieuwe ploegen invliegen. Dingen lopen daardoor echt sneller en dat werkt voor ons heel goed.’

Boegbeelden

Van Zanen: ‘Iedereen, Olympisch of Paralympisch, is een atleet en een winnaar, dus daarin zien wij geen verschil.’ Toch verloopt op technisch en praktisch niveau het sporten anders. Bij de Paralympische Spelen wordt namelijk met bepaalde klassen gewerkt die onderscheid maken tussen verschillende gradaties van een handicap. ‘Neem bijvoorbeeld zwemmen. Daar kan iemand een hand missen en iemand anders weer twee armen missen. De puntentelling wordt daarop aangepast zodat iedereen op een eerlijke manier onderling de strijd aan kan gaan’, ligt Van Zanen toe.

Als het gaat om Nederlandse atleten om deze Spelen in de gaten te houden, kan Van Zanen eigenlijk niet kiezen. ‘Atleet Fleur Jong en handbiker Jetze Plat, de vlaggendragers, zijn twee absolute boegbeelden voor de Paralympische sport. Maar ook dressure, zwemmen, roelstoelbasketbal, noem maar op. Iedereen aan de start maakt kans.’