Woonactie aangekondigd: ‘We willen laten zien dat het ook in Den Haag mensen bezig houdt’

Het Malieveld moet op 13 november het decor zijn voor een grootse Woonactie, georganiseerd door de Haagse Stadspartij (HSP). ‘We willen laten zien dat het ook in Den Haag mensen bezig houdt.’ Voordat het protest in onze stad zal zijn neemt de partij ook deel aan protesten in Amsterdam (12 september) en Rotterdam (23 oktober).

'Het zijn allemaal landelijke protesten, maar er zit altijd een lokaal component in. Elke stad heeft zijn eigen problemen, maar de wooncrisis is overal wel aanwezig', legt fractievertegenwoordiger Tim de Boer uit. 'Je hebt een huurmarkt die niet goed gereguleerd is. Er zijn beleggers die veel opkopen, er vooral voor het geld inzitten en niet voor het bieden van huisvesting. En dan is er de sociale woningbouw die achterloopt.'

'Maar ook de koopmarkt kent problemen. Toevallig sprak ik iemand die niet weg kan omdat er niets te vinden is in onze prijsklasse. Zij konden 250.000 euro uitgeven. Onder die prijs is er heel weinig te krijgen. De gemeente noemt alles onder de drie ton betaalbare woningen, maar dat is een enorm bedrag. Amsterdam en Rotterdam hanteren andere definities voor wanneer het betaalbaar is. Hier is het veel hoger.'

Het zijn voor De Boer de redenen voor een protest op 13 november . 'We hopen op duizenden mensen. Maar dat ligt er ook aan hoe snel de regering dit oppakt, ook na de andere protesten. De blik is echt op de formatie gericht en dat ze daar iets structureels gaan doen. En niet met halve oplossingen komen.'

Wat zijn de problemen en hoe zouden die aangepakt moeten worden? We stelden de vragen aan Tim de Boer van de HSP.

Wat is wat jullie betreft hét probleem op de woonmarkt?

'De kern in het probleem is dat we meer zouden moeten reguleren. Het is niet iets commercieels waar je voor kunt kiezen: iedereen heeft een huis nodig. Daar zou je geen enorme bedragen aan moeten verdienen wat nu wel het geval is.'

Pleit je er dan voor dat de commerciële prikkel uit de woningmarkt moet verdwijnen?

'Voor een groot deel wel. De sociale woningbouw was voor middenklasse bedoeld en dat is nu niet meer zo. Vanaf de jaren 90 is steeds meer het idee opgekomen dat het een markt is waar je in kunt beleggen, dat mensen vooral een eigen woning moeten bezitten en dat huren een beetje een vies woord is. Dat doe je alleen nog maar als je niks anders kan.' De woningen zijn daardoor nu, koop en vrije sector-huur, te duur en er zijn te weinig huizen in de sociale sector beschikbaar vindt De Boer.

'Enerzijds hebben ze corporaties kleiner gemaakt door sociale woningen woningen op grote schaal te kopen. Tegelijkertijd kregen huiseigenaren veel meer voordelen. Daardoor werd interessant een tweede woning te kopen en te verhuren. En die verhuurmarkt is heel weinig gereguleerd. Iedereen mag vragen wat ie wil. En daarom zie je daar de uitwassen waar bijvoorbeeld migranten en buitenlandse studenten de dupe zijn. En dat is niet strafbaar. Moedwillig een te hoge prijs vragen mag gewoon.'

'Maar er blijft ook een groep mensen over die dan geen woning kunnen vinden of kopen. Terwijl iedereen een woning nodig heeft.'

Dus meer regulering van de woningmarkt?

'Maatschappelijke gevolgen zoals dakloosheid, daar moeten we ook oog voor hebben. Dat soort effecten weegt niet op tegen de winsten van een paar mensen.'

Wat zien we daarvan binnen de gemeentegrenzen?

'We zien ook binnen de stad een bestuur wat heel terughoudend is wat betreft aanpakken van misstanden in de verhuur. Zoiets wordt door de coalitie afgewezen.'

Dan kun je toch ook zeggen: de meerderheid in Den Haag vindt het zo wel prima?

'Dat is voor ons een reden om te gaan demonstreren, misschien vind ook een deel van de stemmers dat niet oké.'

Er staan bouwprojecten gepland of zijn gaande, is dat niet voldoende om de crisis aan te kunnen?

'Nee. Hoeveel sociaal daarin zit en in welk deel van de stad dat komt, dat zijn allemaal dingen die beter georganiseerd kunnen worden. Er zou meer ruimte voor sociaal moeten zijn. En in de afgelopen jaren zijn die sociale woningen ook uit projecten geschrapt en naar bijvoorbeeld beleggers gegaan die sociaal mogen doen voor 20 jaar. Er moet veel meer sociaal voor altijd zijn.'

Wat zou er als eerste veranderen wanneer je het zelf voor het zeggen zou hebben?

'Dan moeten we komen tot een systeem waar je geen winsten meer eruit moet kunnen halen die je er nu uithaalt.' De Boer pleit daarbij voor meer sociale huur en het kunnen kopen van een huis. 'Ook mensen met een modaal inkomen zouden onder de sociale huur moeten vallen.

'En willen de huurrechten versterken. De huurcommissie kan nu enkel advies geven in de vrije sector. Als de huurder daar niks mee doet, dan kan je er niks aan doen. Die rechteloosheid zouden we aan willen pakken.'

'Ik denk dat veel voorstellen die er nu liggen om de wooncrisis aan te pakken vooral doormodderen op dezelfde weg. Wat deze protesten aangeven is dat er een structurele oplossing nodig is. Het Kabinet moet het oppakken. We hopen door dit geluid in meerdere steden te laten zien dat het duidelijk wordt dat dit veel mensen bezig houdt en dat er een groep is die verandering wil.'