Freek Vonk deelt eerste selfie met nieuwe vriendin

Meer in

Freek Vonk (38) heeft een nieuwe liefde: het is sieradenontwerpster Franka Vedder (26). De bioloog postte op Instagram hun eerste selfie samen. Verder laat hij niet veel los over de relatie. Hij schrijft alleen ‘happy’ onder de post met een hartje.

Tegen Story zeiden de twee eerder: 'We zijn al een tijdje aan het daten. Het is nog te vroeg om van een relatie te spreken. Maar we vinden elkaar erg leuk'. Franka: 'Freek en ik hebben het erg gezellig samen'.

Franka heeft haar eigen sieradenlijn. Haar zussen zijn bekend van het sieradenmerk Vedder & Vedder.

Eva Jinek

Freek Vonk, die in Benoordenhout woont, had eerder een relatie met journalist Eva Jinek. Na een relatie van 2,5 jaar ging het stel in 2015 uit elkaar.

Foto: Instagram Freek Vonk