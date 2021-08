Jongeren ruimen plastic op in Haagse Trekvliet

Tientallen jeugdleden van verschillende waterscoutingverenigingen zijn druk bezig om al suppend zwerfafval op te ruimen. Na Leiden en Voorburg gaan de waterschoonmakers vandaag aan de slag in Den Haag.

De waterscouts starten voor de derde dag van de Vliet Clean SUP bij scouting Hubertus-Brandaan om 9.30 uur in Voorburg om op stand-up-peddle planken (SUP) via het water langs de Westvlietweg door te gaan op de Haagse Trekvliet. Eindpunt van de donderdag is rond 12.30 uur bij Surfpoel op de Binckhorst.

Met de actie wil men helpen om het water schoon te houden, tegelijkertijd is er de hoop dat mensen meer bewust worden van de hoeveelheid plastic in rivieren en oceanen. Dat plastic wordt door de deelnemers nog twee dagen uit het water gevist. 'Met afvalgrijpers gaan ze het uit de Vliet halen. Dat doen ze in een bak voorop de plank', vertelde Suzanne Wardenaar van de Stichting Naar Buiten eerder aan mediapartner Omroep West .

'Microplastic krijg je als het plastic langzaam afbreekt als het al lang in het water ligt. Dat is een probleem omdat het veel lastiger is op te ruimen. Dus moeten mensen zich ervan bewust worden dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van plastic in het water. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar je verzorgingsproducten. In veel scrubs en douche-gels zitten ook kleine plastic korreltjes'

Den Haag – Delft

Na deze derde dag van schoonmaken staat er morgen een nieuwe actiedag op de planning, vanuit de Binckhorst in Den Haag zullen ze dan suppen naar Delft om daar te finishen.

Bij de actie is een flink aantal organisaties betrokken, zoals de TU Delft, Stichting Naar Buiten en The Ocean Movement. De jongeren worden begeleid door instructeurs van SUPBinckies en begeleiders van de waterscoutverenigingen varen mee met bootjes, waaronder een gele boot in de vorm van een klomp.

Foto: Omroep West