Tweede Kamer verhuist naar nieuwe locatie: ‘De systeemplafonds komen op je af’

Terwijl het reces op zijn einde loopt, is de verhuizing van de Tweede Kamer nog in volle gang. Hiermee zullen de Kamerleden afscheid nemen van het monumentale Binnenhof, waar velen van hen jaren hebben gediend. Hanneke van der Werf (D66), Kamerlid sinds maart 2021, heeft hier echter maar kort van kunnen genieten. ‘Maar wel krachtig’, vertelt ze bij Haags Bakkie.

Hoewel Kamerleden vanuit de originele blauwe stoelen hun werk kunnen blijven doen, is volgens Van der Werf de sfeer op de nieuwe locatie aan de Bezuidenhoutseweg, waar de Tweede Kamer de komende 5,5 jaar gevestigd zal zijn, niet te vergelijken met het origineel. ‘Het lijkt van de buitenkant een beetje op een communistisch jeugdhonk met allemaal rare lange gangen.’

‘Ook niet alles’

Het is dus nog even wennen, geeft Van der Werf aan. ‘De systeemplafonds komen echt op je af. Ik moet wel zeggen dat de entree er gepimpt uitziet, die lijkt met de roltrappen toch een beetje op het oude gebouw. Maar het heeft natuurlijk niet de grandeur van het Binnenhof.’

Van der Werf zegt onwijs genoten te hebben van haar tijd op het eeuwenoude middelpunt van de Nederlandse politiek, ‘al was het daar ook niet alles’, relativeert ze. ‘De temperatuur was niet goed te regelen, dus het was er óf dertig graden, óf drie graden. Wat dat betreft is het hier beter.’

Lijken uit de kast

Zo blijken er nog meer factoren te zijn waardoor Van der Werf haar nieuwe basis toch wel kan waarderen. ‘Op de oude locatie zat ik ergens in een hoekje op de derde verdieping, waar ik elke dag mijn spullen heen moest slepen. Nu heb ik een fijne plek aan het begin van de gang, met uitzicht op het Malieveld en het Haagse Bos.’ Ze lacht: ‘De sfeer blijft natuurlijk anders, maar qua placering ben ik erop vooruit gegaan.’

Na de renovatie hoopt Van der Werf nog eens als Kamerlid terug te kunnen keren naar het Binnenhof, al houdt ze rekening met elk scenario. ‘Er zijn natuurlijk nog verkiezingen tussendoor en je weet hoe dat gaat met zo’n verbouwing; er kunnen uiteindelijk nog tig lijken uit de kast komen en dan is het over tien jaar nog niet afgerond. En of ik dat red…’