ADO onderhandelt exclusief met Lentze en Jol: die willen ook het stadion overnemen

ADO Den Haag onderhandelt op dit moment exclusief met de groep Lentze/Jol over overname van het aandelenpakket. Dat meldt ADO Den Haag. Eerder deze maand werd er nog met twee partijen gesproken, daar is er dus nog maar één van over. ‘Wij zijn hartstikke blij natuurlijk’, zegt Jacco van Leeuwen van supportersvereniging Haagsche Bluf.

'Belangrijke overweging is dat de groep Lentze/Jol zorgt voor financiering van het overbruggingskrediet en van het WHOA-traject. Bovendien wordt aan de financiële vereisten (garantiestelling) van de KNVB voldaan', schrijft ADO .

'Dit is het bericht waarop we hebben zitten wachten. Nu nog één dingetje, het stadion. Maar het belangrijkste is dat ze het met elkaar eens zijn.' Van Leeuwen is blij dat het Haagse eigenaren worden als alles rond komt. Jeroen Lentze is een echte Haagse jongen en Martin Jol heeft een verleden bij de club. Daar worden we heel vrolijk van. Nu vanavond nog even drie punten erbij.' ADO speelt vrijdagavond uit tegen NAC Breda.

Stadion overnemen

De groep Lentze/Jol heeft als voorwaarde dat ze ook het stadion willen overnemen van de gemeente Den Haag. United Vansen en de groep Lentze/Jol hebben ook een overeenstemming bereikt. ADO en UVS zullen na ondertekening 'over en weer geen vorderingen meer hebben'.

De gemeente laat weten: 'De nieuwe eigenaar van ADO Den Haag kan bij een serieuze overweging het verzoek tot aankoop van het stadion een formeel verzoek indienen bij het gemeentebestuur. Daarin heeft de gemeente een verantwoordelijkheid naar alle inwoners van Den Haag om zorgvuldig om te springen met het geld van de belastingbetalers en dus ook met het gemeentelijk vastgoed waar zij zorg voor draagt'.

Dat de potentiele eigenaren ook het stadion willen kopen vindt Van Leeuwen een goeie zet. 'Dan kan je dat ook zelf exploiteren. Het is een groot stadion waar we te weinig uit hebben kunnen halen.' Daarmee doelt hij op het feit dat er altijd huur moest worden betaald aan de gemeente. 'We zijn heel benieuwd naar alle plannen en we gaan graag participeren.'