Berovingen Haagse Bos: groep jongens wacht midden in de nacht fietsers op

De politie is op zoek naar getuigen van de overval op een 17-jarige jongen in het Haagse Bos. De overval gebeurde op zaterdag 14 augustus om 2.00 uur. Een paar dagen later werd een andere jongen bij het Haagse Bos beroofd. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar te maken hebben en zoekt getuigen.

Op 14 augustus reed een jongen op zijn fiets door het Haagse Bos. Halverwege het bos stonden zeven licht getinte jongens tussen de 16 en 20 jaar met scooters. Ze droegen donkere jasjes en petjes, schrijft de politie Overbosch op Instagram .

Een paar dagen later, in de nacht van 18 op 19 augustus, werd er rond 02.30 uur een jongen beroofd . Hij fietste met een vriend ter hoogte van de kruising van de Leidsestraatweg en de Laan van NOI. Uit het niets blokkeerden drie jongens hen de weg. Een van de drie sloeg de jongen uit Voorburg van zijn fiets en bekeken zijn spullen. Het slachtoffer is toen snel gevlucht. Zijn vriend kon de belagers ontwijken en belde de politie.

De drie verdachten hebben een donkere huidskleur, twee van hen droegen een nauwgesloten capuchon.

