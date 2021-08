Pepernootwinkel met meer dan 50 smaken opent zaterdag in de Spuistraat

Bezorgbusje knalt op poller Escamplaan: teller staat op 26

Meer in

Het was weer raak: voor de 26ste keer is er donderdagavond een voertuig op de poller op de Escamplaan gebotst. Op foto’s is te zien dat er een bezorgbusje van de Albert Heijn tegenaan heeft gezeten. Het ging een paar weken goed bij de bus sluis naast het HagaZiekenhuis, maar vorige week knalde er weer een auto op.

De gemeente liet vervolgens weten dat de verkeersregelaars voorlopig nog blijven staan . Ondertussen onderzoekt de gemeente wat de beste oplossing is voor de Escamplaan: pollers of flitsers.

De @albertheijn zou beter moeten weten. Wij gaan voor niemand aan de kant! 😎 https://t.co/eXia8o6K5L — Poller Escamplaan (@escamplaan) August 26, 2021



Straatvraag over de pollers

Foto: Regio15