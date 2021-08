Nieuwe data LIVE on the BEACH bekend

De LIVE on the BEACH Strandconcerten zijn verplaatst naar mei 2022. Eerder werd bekend dat de editie die deze september plaats zouden vinden, uitgesteld moesten worden naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen. Vandaag maakte de organisatie de nieuwe data bekend: op 12, 14 en 15 mei zullen onder andere André Hazes, Kensington en Krezip het podium bestijgen. Strandfestival Celebrate the 90’s is verplaatst naar 13 mei.

‘Opgelucht’ is volgens hem niet het juiste woord, maar organisator Arwin Touw is voor nu tevreden dat hij de data met dezelfde line up rond heeft kunnen krijgen. ‘Het is een ongelooflijke puzzel die we de afgelopen week hebben gelegd. Je hebt niet alleen te maken met de beschikbaarheid van artiesten, maar ook met materialen, crewleden, noem maar op. Het moet allemaal maar nét samen kunnen komen.’

Ondanks dat hij komend jaar positief tegemoet wil gaan, blijft het voor Touw pijnlijk dat er momenteel geen podium wordt opgebouwd in Scheveningen. ‘Ik heb zin om volgend jaar weer shows te draaien, maar ik had nu natuurlijk liever op het strand gestaan.’

Zwaar

Dat de evenementenbranche nog steeds worstelt met de huidige coronamaatregelen is voor hem dan ook een bittere pil. ‘Het is zonde voor artiesten, fans, organisaties en mensen van licht en geluid. We staan eigenlijk al twee jaar stil en dat is zo zuur.’

Bezoekers met een kaartje voor dit jaar hebben de mogelijkheid deze behouden voor de editie van 2022. ‘De branche heeft het ongelooflijk zwaar gehad, dus we hopen natuurlijk van harte dat mensen dit doen’, aldus Touw.