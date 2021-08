Op vakantie met wethouder Anne Mulder: 100 km op de stadsfiets naar Brabant, de Efteling en Madeira

Al zes jaar gaat wethouder Anne Mulder met zijn gezin in de zomer sowieso een weekje naar Waalwijk. Met vrienden die ze daar ontmoetten stemmen ze de vakanties af. En de wethouder gaat dan op de fiets. ‘100 kilometer op de stadsfiets. Ik doe er acht uur over en heb daarna veel spierpijn.’

In onze zomerserie ‘Op vakantie met de wethouder’ praat Nicolette Krul in Haags Bakkie elke keer met een wethouder over de vakantieplannen. Even geen vergaderingen en stukken lezen, maar reces. Wat doen de wethouders zoal als ze vrij zijn en wat is hun favoriete vakantieland?

Toen hun dochter vier jaar waren zaten ze voor het eerst in een huisje in Waalwijk. Naast hun zaten een opa en oma met hun kleinzoon Luuk. 'Hij was van dezelfde leeftijd en ze hebben de hele week met elkaar gespeeld.' Sindsdien stemmen ze elk jaar hun vakantie af.

Na 100 kilometer fietsen staat 'opa Harry' Anne op te wachten met een biertje. 'Die zegt dan: zo Anne, de vakantie is begonnen'. Een belangrijk onderdeel van de vakantie is de barbecue. 'Op dag één kopen we de goedkoopste bij de Action.' En dan is het barbecueën, marshmallows roosteren en een kampvuur maken. 'Dan is die na twee weken ook wel helemaal afgeschreven.' Ook een bezoekje aan de Efteling mag niet ontbreken op de vakantie in Brabant.

Hoge duikplank

Naast Brabant zocht de familie Mulder ook nog de zon op in het Portugese Madeira. 'Een prachtig eiland.' Ze hebben wandelingen gemaakt, gezwommen in zee en het Christiano Ronaldo Museum bezocht. 'Dat is een hommage aan hemzelf, met wassenbeelden en een standbeeld van chocolade.'

Annes tienjarige dochter gaat op vakantie geen sportieve uitdaging uit de weg. Elf kilometer wandelen door een vallei? 'Dat houdt ze wel vol.' En springen van de drie meter hoge duikplanken doet ze ook. 'Eerst durft ze niet en moet ik het voordoen. Daarna doet ze een salto. Dan sta ik te kijken… dat kan ik niet haha. Nooit gekund ook.'

Toch heeft ze het niet van een vreemde. Haar vader is ook sportief en heeft gevoetbald. 'Ik heb mijn carrière afgesloten bij de veteranen van HVV. Ik scheur nu bijna alles af als ik nog zou voetballen.'

Tussen de vakanties door is de wethouder nog op Scheveningen geweest om te kijken hoe het gaat met het plan van aanpak tegen de overlast op Scheveningen. 'Ik houd vanaf mijn vakantieadres Scheveningen wel in de gaten na wat her vorige zomer is gebeurde. Ik wil wel even weten hoe het loopt met het plan.'

Bezig met de stad

Den Haag helemaal loslaten tijdens de vakantie lukt dus niet helemaal. 'Ik ben toch altijd wel bezig met de stad. Je kan je werk alleen goed doen als je passie hebt voor de stad. Ik probeer wel af te schakelen maar het is goed om even naar Scheveningen te gaan. Dan wil ik wel even mijn gezicht laten zien, dat hoort erbij.'

Mulder is nu bijna een jaar wethouder (16 september). Hij heeft de portefeuille Financiën, stadsontwikkeling en dus Scheveningen. 'Daar is wel wat gebeurd vorig jaar, eindigend met een steekpartij.' Zelf woont hij ook op Scheveningen. 'Bewoners waren ongerust, er waren demonstraties. Er moest wat gebeuren. Dat hebben we afgelopen maanden gedaan met een plan van aanpak. Ik ben blij om dat te kunnen doen.'

Ik wilde graag wethouder worden omdat m'n handen jeukten

Als wethouder wil hij graag wat doen voor de stad, problemen aanpakken. Daarom wilde hij ook die baan. 'Ik wilde graag wethouder worden omdat m'n handen jeukten.' Hij vindt het dan ook leuk om iets te kunnen doen voor de Scheveningers. 'Ik vind het fijn om er concreet mee aan de slag te gaan.'

Gemeenteraadsverkiezingen

Daar wil hij dan nog wel even mee door gaan. Anne Mulder is door de VVD voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 mart 2022. Er zijn geen andere kandidaten maar hij moet nog wel officieel benoemd worden.

Als dat gebeurt wil hij zich inzetten voor veel zetels. 'Dat is goed voor de VVD én goed voor de stad. Ik denk dat de VVD een partij is die de problemen benoemt en bij de hoorns wil vatten, zoals we dat ook op Scheveningen doen.'

En als VVD dan weer in de coalitie terechtkomt wil hij wel weer wethouder worden. 'Als wethouder kan je verschil maken, maar de kiezer moet ons eerst vertrouwen geven. We beginnen de verkiezingen op nul zetels. Maar ik ben zeer beschikbaar als wethouder.'