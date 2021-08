Pepernootwinkel met meer dan 50 smaken opent zaterdag in de Spuistraat

Het is nog geen eens september of de pepernoten liggen alweer in de winkel. In de Spuistraat gaan ze nog een stap verder: daar opent zaterdag de pop-up winkel Peppernuts Holland met meer dan 50 soorten kruidnoten.

‘Kruidnoten zijn veel meer dan een koekje voor de feestdagen. Het is een serieuze Hollandse lekkernij met een mooie historie. Daarnaast worden we gewoon heel blij van kruidnoten. Een beetje meer blijdschap in deze wereld, kan geen kwaad', zegt oprichter Miguel Groeneveld.

In de winkel ligt de klassieke kruidnoot, maar ook smaken als drop, rum, limoncello, unicorn en zure mat. Wie liever glutenvrij en lactosevrij wil eten kan er ook terecht. De winkel gaat 6 december weer dicht.

Kruidnoten vs. pepernoten

Maar is het nou kruidnoten of pepernoten? 'Veel mensen denken dat pepernoten en kruidnoten hetzelfde zijn. Maar dit is niet het geval. Het verschil zit ‘m in de structuur en grootte van het koekje. De oudhollandse pepernoten zijn groot, lijken het meeste op taaitaai en worden gemaakt van roggemeel en anijs', aldus de concept store.

Het kruidnootje is klein, harder en heeft een diepere en scherpere smaak dan de pepernoot. Het is gemaakt van tarwebloem en speculaaskruiden, dat zijn kaneel, nootmuskaat, kruidnagel, gemberpoeder, kardemom en witte peper.

Kortom: 'De pepernoten die we eten zijn eigenlijk kruidnoten, maar in de volksmond worden kruidnoten ook pepernoten genoemd'