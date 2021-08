Nieuwe data LIVE on the BEACH bekend

PvdA: Lege kantoren en Bronovo geschikt voor opvang Afghaanse vluchtelingen

Met de snelle opmars van de Taliban, die intussen de macht hebben in het grootste deel van Afghanistan, zijn duizenden inwoners op de vlucht geslagen. Met deze massale zoektocht naar veiligheid kunnen veel landen rekenen op een aangroeiende stroom van vluchtelingen. Waar zij precies moeten verblijven echter is nog de vraag en daarom maakt raadslid Mikal Tseggai (PvdA) zich hard voor het vrijmaken van ruimtes in Den Haag.

Volgens Tseggai beschikt de stad over voldoende locaties die geschikt zijn voor de opvang van vluchtelingen en bovendien op dit moment niet worden benut. ‘Er staan meerdere kantoorpanden en ziekenhuizen leeg, zoals het oude Bronovo en een aantal gebouwen van de Rijksoverheid.’

Tseggai merkt op dat er wel eens een misverstand wil bestaan over de aard en invulling van de opvang van Afghaanse vluchtelingen. ‘De gemeente is wettelijk verplicht om een deel van deze mensen op te nemen en veel mensen denken dat het hierbij gaat om een permanente plek in Den Haag, maar er is nu juist behoefte aan tijdelijke opvang.’

Schriftelijke vragen

‘Stad van Vrede en Recht is een mooie naam om te dragen, maar je moet het ook waarmaken’, zegt Tseggai. ‘Dit gaat niet alleen over internationale evenementen en rondleidingen in het Vredespaleis, maar juist ook over mensen die hulp nodig hebben.’

Tseggai wil de kwestie bespreken in de gemeenteraad. ‘Ik hoop dat het college snel met een voorstel komt, maar ik weet ook dat mijn collega’s van GroenLinks hier al schriftelijke vragen over hebben gesteld. Dus mocht dat voorstel er niet komen, dan gaan we het zelf agenderen.’

