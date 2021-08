Spuigasten over samenwerking PvdA en GroenLinks

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag onder andere aandacht besteed aan de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks.

De PvdA en GroenLinks gaan samen een inzet voor de formatiebesprekingen formuleren. Dat hebben de partijleiders Klaver en Ploumen besloten. Op de ledenraad van de PvdA komen zaterdag zeer uiteenlopende meningen aan de orde over de linkse samenwerking.

De ledenraad zal zich zaterdag buigen over twaalf moties, van onder anderen Frank van de Wolde, een van de zeven kandidaat-voorzitters van de PvdA. Hij staat achter het idee om de twee fracties in de formatie samen te laten optrekken, maar gaat nog een stap verder: hij wil dat PvdA en GroenLinks onderzoeken of de fracties ook los van de formatie kunnen worden samengevoegd.

Hoe kijkt David Rietveld, oud-fractievoorzitter van GroenLinks in de Haagse gemeenteraad, naar de ontwikkelingen tussen PvdA en GroenLinks? En welke kansen ziet PvdA-wethouder Martijn Balster, zowel landelijk als lokaal?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40), de stream op denhaagfm.nl of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.

Podcast