Studenten leren elkaar en stad kennen tijdens introductieweek: ‘Het bloeit weer in de stad’

Een nieuwe lading Haagse studenten ontdekte en verkende deze week de stad. Dat is voor hen extra speciaal, nadat zij een jaar thuis gedwongen thuisonderwijs hebben moeten volgen. Meerdere studentenverenigingen pakken daarom flink uit en staan te trappelen om het nieuw elan te verwelkomen.

Den Haag is flink aan het groeien als studentenstad, volgens Oscar Feen, bestuurslid van de Haagsche Studenten Vereniging. ‘We hebben nu rond de 31.000 studenten’, weet hij te vertellen. ‘Ik verheug me erop om zonder alle coronamaatregelen een feestje te bouwen. Zeker met alle nieuwe studenten.’ Ondanks de coronaregels, wist Oscar flink wat activiteiten mede te organiseren voor de introductieweek. Zo was er een bijeenkomst in de Haagsche Kluis en een boottour om elkaar beter te leren kennen. ‘Als je iets moet doen in Den Haag is het op een boot varen!’, aldus Oscar.

Er is na de meerdere lockdowns veel behoefte aan fysiek en offline contact, merkt Oscar. ‘Het wordt steeds lastiger om je motivatie te houden’, vertelt het bestuurslid over wat de coronacrisis mentaal betekent voor de studenten. Eva den Boer, bestuurslid van studentenroeivereniging Pelagos, is het daarmee eens. ‘De muren kwamen op iedereen af. Studenten willen de stad ontdekken’, vertelt zij. ‘Iedereen staat in de startblokken om te knallen. Ik denk dat we het afgelopen jaar heel snel moeten vergeten. Het bloeit weer in de stad. Echt helemaal fantastisch.’

Den Haag FM stapte ook aan boord voor de Student Boat Tour.