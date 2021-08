Studenten leren elkaar en stad kennen tijdens introductieweek: ‘Het bloeit weer in de stad’

Nieuwe data LIVE on the BEACH bekend

Victory Boogie Woogietunnel dit weekend dicht vanwege werkzaamheden

De Victory Boogie Woogietunnel van de Rotterdamsebaan gaat vrijdagavond om 21.00 uur dicht voor werkzaamheden. Maandagochtend 5.00 uur is de tunnel weer open voor verkeer.

De tunnel is het weekend dicht, omdat de software moet worden aangepast en getest. Het verkeer wordt dit weekend omgeleid. Wie richting het centrum moet kan rijden via de A4 en de A12 (Utrechtsebaan) naar de S108 (Supernovaweg). Verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid via S108 (Supernovaweg) naar de A12 (Utrechtsebaan).

Ook in september en december gaat de tunnel nog een paar keer een hele nacht dicht tussen 21.00 uur en 5.00 uur.