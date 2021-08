Trainer Brood ziet ADO voor derde keer snel op achterstand komen: ‘Heb nog gewaarschuwd’

‘Dit is verschrikkelijk balen’, zegt ADO Den Haag-trainer Ruud Brood vrijdagavond na de 3-0 nederlaag tegen NAC Breda tegen mediapartner Omroep West. Op bezoek bij ‘de Parel van het Zuiden’ kon zijn ploeg geen potten breken. ‘We maken het onszelf heel moeilijk.’

Voor de derde keer op rij kwam ADO Den Haag al vroeg in een wedstrijd op achterstand. Net als tegen FC Volendam (1-3 winst) en FC Emmen (1-2 verlies) keek ADO al na een paar minuten tegen een verschil op het scorebord aan.

‘Zo’n zwakke start van de wedstrijd begint een herhaling te worden’, vertelt een balende doelman Luuk Koopmans. Met verscheidene knappe reddingen hield hij zijn ploeg in de tweede helft nog enigszins op de been, maar desondanks kon hij niet voorkomen dat Ralf Seuntjens drie maal doel trof.

‘Ik heb ze gewaarschuwd’

‘We leverden ballen in in onze eigen as en dekten in het centrum niet door. Wanneer je de kopduellen van de sterke Seuntjens niet wint, loop je achteruit. Daar moeten we snel van leren. In de tweede helft gaven we nog wel wat meer druk, maar dat was gewoon te weinig.’

Ook trainer Brood, die in 2019 nog aan het roer stond bij NAC, baalt als een stekker van de tweede nederlaag op rij. ‘We maakten het onszelf ontzettend moeilijk. We hebben van te voren nog gewaarschuwd dat we niet net als tegen Volendam en Emmen zo snel op achterstand moesten komen en dan gebeurt dat toch. Zo help je NAC in het zadel.’

Verheydt niet in zijn kracht

Toch vindt de Haagse oefenmeester dat zijn ploeg niet slecht heeft gevoetbald. ‘De eerste helft speelden we aardig en kregen we ruimte. Helaas deden we daar te weinig mee. We duwden niet door, waardoor Thomas Verheydt niet in zijn kracht kon komen. Maar NAC was gewoon feller, dit is zonde.’