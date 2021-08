Het kan niet op! Ook John Medley zit straks in Ik Geloof In Mij: ‘Ik kom sowieso in beeld’

Gratis festival in de Papestraat: ‘We willen de buurt tot leven brengen’

‘Er zijn muziek-, dans- en kunstacts; je kan er de hele dag rondstruinen.’ Zaterdag 28 augustus kunnen cultuurliefhebbers hun hart ophalen in de Papestraat bij het gratis festival Papestraat Leeft. Teddy Meijer vertelt bij Haags Bakkie waarom Hagenaren dit niet mogen missen.

Er zullen maar liefst 17 optredens plaatsvinden, elk op de stoep voor een andere winkel of horecagelegenheid. Hiermee wil de festivalorganisatie ook de lokale ondernemers in het zonnetje zetten, wat ze volgens Meijer goed kunnen gebruiken, zeker in deze tijd. ‘Veel ondernemers hebben het zwaar gehad, dus zij mogen ook in de spotlight staan. Daarbij heeft de straat de afgelopen tijd te maken gehad met werkzaamheden, dus ze zijn weer helemaal klaar voor gezelligheid.’

‘Leuk voor de buren’

Met de huidige onzekerheid rondom de organisatie van festivals, was het ook voor de organisatie van Papestraat Leeft een spannende tijd. ‘We houden zeker rekening met de coronaregels’, zegt Meijer. ‘We hebben zelfs met de politie een coronaplan opgesteld. Je wilt het gewoon goed en veilig organiseren.’

Eén van de acts die zaterdag de vers gerenoveerde Papestraat mag sieren, is het jazztrio van Miguel Sucasas, die op de saxofoon een begrip werd in de Haagse jazzwereld. ‘Hiermee willen we de straat tot leven brengen. Andere jaren werd de muziek binnenin de zaken gespeeld, maar nu met corona doen we het buiten; wel leuk voor de buren!’

Op zaterdag 28 augustus is Papestraat Leeft van 12:00 tot 21:00 gratis toegankelijk.

Foto: Facebook Miguel Sucasas Music