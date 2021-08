Het kan niet op! Ook John Medley zit straks in Ik Geloof In Mij: ‘Ik kom sowieso in beeld’

Het derde seizoen van het SBS-6-programma Ik Geloof In Mij is inmiddels twee afleveringen onderweg. De ambitieuze zangers, waaronder de Haagse Gio Swikker, worden daarbij gevolgd in Spanje. De zangers zijn daar om op te treden en om de clip te maken voor hun gezamenlijke single. Bij de presentatie van de single zal niemand minder dan volkszanger John Medley ook een rol hebben.

Medley is als volkszanger al een decennia of drie actief in Den Haag (en de rest van het land) en hij zal als presentator van het eindfeest (waar ook de clip wordt gepresenteerd) een rol in hebben in het programma.

Het is niet de eerste bijdrage die Medley levert, hij trad al op toen in het vorige seizoen de nieuwe studio van Ron de cameraman werd geopend, maar was toen zelf nauwelijks in beeld. Dit seizoen zal dat anders zijn.

Hoe ben jij in het programma terechtgekomen John?

'Eigenlijk wel via Ron. Ron zit er al vanaf dag 1 in en ze hebben hem gevraagd voor leuke artiesten erbij en hij stelde mij voor.'

'En toen kwam het verhaal van een boottocht in Spanje, die zou ik presenteren, maar die ging niet door. Nu is er een nieuwe boottocht georganiseerd, door Rutger van Barneveld, en ben ik uitgenodigd door Ron om het nu te presenteren. Ik kom sowieso in beeld.'

In Maasbommel waren afgelopen dinsdag de opnames. 'Het is het eindfeest en de clippresentatie, maar ik weet nog niet wat ze precies gaan uitzenden.' Zanger René le Blanc was er niet lijfelijk bij. 'Hij was erbij op zijn telefoon, via Facetime.'

Hoe was het om erbij te zijn?

'Ja leuk. ik ken ze eigenlijk allemaal. Zo goed als. Dario kende ik al uit Gran Canaria en Gio zag ik ook wel eens voorbijkomen. René le Blanc kende mijn naam wel, maar ik was hem nog niet tegengekomen in het circuit.'

Is het nu de bedoeling om een vast onderdeel van het team, te worden? Zou je dat willen?

'Dat ligt eraan in welke rol. Hoe ik word geplaatst.'

Keek je eigenlijk naar het programma?

Vol overtuiging: 'Ja'. 'Maar ook omdat er bekenden meedoen natuurlijk. Ron maakt ook de clips voor mij natuurlijk. Het is bekend, dus dan ga je kijken. Ik vind het wel leuk entertainment om te zien.'

Hoe realistisch is het volgens jou wat we op tv zien?

'Alles wel, zo werkt het in de muziek. De ene keer zit de zaak vol, de andere keer is de zaak leeg in Spanje.' Daarbij vindt Medley het logisch dat de zangers ook opdrachten krijgen. 'Tuurlijk moeten ze wel dingen doen, zoals het flyeren. Maar verder laten ze je gaan en ik geloodan zie je hoe het loopt.'

Dat ze daarbij door fans worden aangesproken herkent hij wel: 'Van de week stond ik te tanken en dan vraagt ook iemand om een foto. Dat maak je gewoon mee.'

Ik Geloof In Mij is nog zeker twee zaterdagen te zien bij SBS6.

Foto: John Medley (rechts) met Ron de cameraman (midden) en Rutger van Barneveld (rechts).