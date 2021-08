Periode van rust lijkt voorbij: nummer 27 botst tegen ‘horrorpoller’

De teller van het aantal aanrijdingen tegen de poller op de Escamplaan is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgelopen naar 27. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een auto tegen de poller botst, nadat het een langere periode goed leek te gaan.

De politie vertelt aan mediapartner Omroep West dat de bestuurder er na de botsing rennend vandoor ging. Omstanders hielden de man tegen, waarna hij kon worden aangehouden door de politie. ‘Hij is opgepakt voor rijden onder invloed’, zegt een woordvoerder. ‘Vervolgens weigerde hij ook nog een blaastest.’

De beschonken automobilist moet zich op een later moment bij de rechter verantwoorden. De schade aan het voertuig en de poller zijn groot. Op foto’s is te zien dat de voorkant van de auto flink kapot is. Ook de poller moet – voor de zoveelste keer – aan een reparatiebeurt worden onderworpen.