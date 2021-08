Big Red Machine en Halsey in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Big Red Machine en Halsey (foto).

Big Red Machine is een samenwerking tussen de broers Dessner van The National met Justin Vernon van Bon Iver. Maar daar blijft het niet bij bij deze indie-roots-muzikanten, want op hun dit weekend verschenen album doen ook nog Taylor Swift, Fleet Foxes, Sharon van Etten en Lisa Hannigen mee. Je hoort ze allemaal zondagavond. Net als een track van zangeres Halsey, die op haar beurt weer samenwerkt met Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac).

Meer nieuwe releases zijn er van Novastar, Kacey Musgraves, Selah Sue, Typhoon, Angus & Julia Stone, Danko Jones, Gorillaz en uit Den Haag Tess Merlot, Liquid Spirits en Vince John. In het extra uur hoor je de beste lange tracks van dit jaar met Di-rect, Lorde, Cleo Sol (Sault), Little Simz, Villagers, en Jackson Browne.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomermaanden elke zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).