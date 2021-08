Big Red Machine en Halsey in De Nieuwe Van Nierop

Marcel Verreck: ‘Mensen met beperking actief bij formatie en Paralympics, de laatsten presteren wél’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de kabinetsformatie en de Paralympische Spelen.

'Ik volg nu liever de Paralympische Spelen dan de gênante kabinetsformatie. Het gaat beide gevallen om mensen met beperkingen, maar die Paralympiërs, die presteren in ieder geval nog wat', aldus de columnist.