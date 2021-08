Op vakantie met burgemeester Jan van Zanen: verhuizen, uitpakken en tijd voor vrienden

Waar zijn collega’s met dakkoffers in de weer waren, met een vouwwagen naar Frankrijk gingen of zeilden op de Wadden, was burgemeester Jan van Zanen deze zomer vooral druk met verhuizen. Sinds kort heeft hij een koophuis in Den Haag.

In onze zomerserie ‘Op vakantie met de wethouder’ praat Nicolette Krul in Haags Bakkie elke keer met een wethouder over de vakantieplannen. Even geen vergaderingen en stukken lezen, maar reces. Wat doen de wethouders zoal als ze vrij zijn en wat is hun favoriete vakantieland? De burgemeester kan in deze serie niet uitbreken, dus sluit burgemeester Jan van Zanen de zomer af.

‘Op een woensdag heb ik alles verhuisd. En toen moest ik alles nog uitpakken, ál die boeken. Ik wens het niemand toe. Maar nu is het min of meer klaar. We hebben alleen nog geen gordijnen.’ Verhuizen vindt de burgemeester maar een gedoe. ‘Niks menselijks is mij vreemd.’ Zeker al het geregel is veel werk, zoals adres wijzigingen en het regelen van het internet. ‘Dingen komen altijd te laat, of doen het niet. Ik had vier dagen geen televisie.’

Maar nu zijn hij en zijn vrouw helemaal over en woont hij lekker dichtbij zee. ‘Dat vind ik heerlijk. Ik ben echt een strandganger, van kinds af aan al. De wind, het water, uitzicht, vrijheid, het zand aan je voeten. Ik word daar heel blij van.’

In alle wijken geweest

Het vinden van een huis was nog niet zo makkelijk, vertelt de burgemeester. ‘Ik vond het heel moeilijk en ben ook werkelijk in alle wijken geweest. Dat was wel een mooie les om Den Haag ook op die manier te leren kennen.’

Naast verhuizen was de burgemeester ook nog gewoon druk met werk, van vergaderingen tot het bezoeken van het Olympic Festival op Scheveningen. ‘Ik heb nooit echt vakantie, alles gaat gewoon door.’ Maar gelukkig was er ook tijd voor een paar dagen Egmond aan Zee. ‘Dat vind ik het een heerlijke omgeving.’

Onmogelijke agenda

Waar Van Zanen in de vakantie graag wel tijd voor vrijmaakt zijn vrienden. ‘Omdat die slachtoffer zijn van mijn onmogelijke agenda.’

Die agenda begint nu weer langzaam vol te lopen. ‘Het avondprogramma valt nog mee, maar ik ben wel echt weer op de zaak. Volgende week heb ik weer college en raadscommissie.’

Een jaar burgemeester

Op 1 juli 2020 begon Jan van Zanen aan zijn nieuwe baan. In zijn eerste jaar heeft alles plaatsgevonden wat je kon bedenken, zegt hij. ‘Ongeregeldheden, heel veel demonstraties, maar ook leuke dingen aan het strand zoals het Olympic Festival.’

Het belangrijkste was natuurlijk corona. ‘Of je nou ondernemers, student of alleenstaand bent, iedereen heeft dat leed meegemaakt. En als je nieuw in de stad bent en het van de mensen moet hebben, dan is dat een enorme beperking’, zegt hij.

Het was lastig om echt goed kennis te maken, vindt hij. ‘De mensen moeten me kunnen zien, horen, aanraken. Dat lukt wel, maar het is een op een en dan heb er nog 550 duizend te gaan.’

Als het aan mij ligt blijf ik hier nog even

Over het algemeen bevalt Den Haag hem goed. ‘Ik heb voor Den Haag gekozen, ik ga er helemaal voor. Als het aan mij ligt blijf ik hier nog even.’ In september wordt Van Zanen 60 jaar, maar hij zou nou wel tien jaar door willen. ‘Maar ik ga er niet over. En ik ben nog maar net begonnen. Eerst maar eens waar maken.’

