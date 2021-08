Enthousiaste cliënten van Middin maken schoon op HVV Laakkwartier: ‘Het is geweldig’

38-jarige voortvluchtige verdachte van moord in Engeland aangehouden in Den Haag

Een 38-jarige man is vorige week dinsdag in Den Haag aangehouden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De voortvluchtige wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een vrijheidsberoving, doodslag/ moord in Engeland op 14 november 2020.

Begin augustus kwam het verzoek van het Fugitive Active Search Team binnen om de man op te sporen en aan te houden.

Agenten van het EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) konden de man op de openbare weg in Den Haag aanhouden. Engelse autoriteiten hebben om zijn uitlevering gevraagd.