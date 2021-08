Den Haag kent grootste verschil in huizenprijzen tussen wijken, verschil kan oplopen tot 400 procent

Aaron Meijers vertrekt na negen jaar bij ADO Den Haag

Meer in

Aaron Meijers vertrekt definitief bij ADO Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. Hij keert transfervrij terug naar Sparta, de club waaraan hij vorig seizoen werd verhuurd. Ook Peet Bijen gaat weg bij ADO. Hij laat waarschijnlijk zijn contract ontbinden.

Sparta betaalt nog wel administratieve kosten aan ADO vanwege de contractafhandeling van Meijers. Daarna komt er een einde aan een dienstverband van bijna tien jaar. De verdediger annex middenvelder kwam in 2012 over van RKC Waalwijk. Sindsdien speelde hij 240 competitiewedstrijden voor ADO Den Haag. Daarin scoorde hij zeven keer.

Waarschijnlijk wordt de Belg Hervé Matthys zijn vervanger. Hij loopt nu stage bij de selectie van Ruud Brood.

Peet Bijen geen succes bij ADO

Het contract van Peet Bijen wordt waarschijnlijk binnen enkele dagen ontbonden. Zijn periode bij ADO was geen succes. De verdediger kwam vorig seizoen transfervrij over van FC Twente en moest voor de nodige ervaring zorgen. Maar hij speelde slechts zes wedstrijden in de hoofdmacht.

LEES OOK: ADOpraat: Het bier in het stadion op? ‘Dat is echt een schande!’