Den Haag kent grootste verschil in huizenprijzen tussen wijken, verschil kan oplopen tot 400 procent

De verschillen van huizenprijzen tussen diverse wijken zijn in Den Haag het grootst van heel Nederland. Dat concludeert Calcasa, een bedrijf dat gespecialiseerd is in waardering van onroerend goed. ‘In sommige wijken betaal je hier gemiddeld vier keer meer voor een woning dan in andere wijken.’

Transvaalkwartier kent momenteel een gemiddelde woningprijs van 205.000 euro terwijl in de wijk Westbroekpark en Duttendel gemiddeld 865.000 euro voor een huis wordt betaald.

Het verschil tussen de wijk met de goedkoopste en de wijk met de duurste huizen is wel kleiner dan in 2009, toen was de duurste wijk van dat moment (Kijkduin en Ockenburgh) vijf keer duurder dan een woning in de goedkoopste buurt (Transvaalkwartier).

Den Haag en Amsterdam zijn uitschieters

'Door de tijd heen is te zien dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste wijk iets aan het afnemen is', meldt Calcasa . 'In 2009 was het ongewogen gemiddelde – waarbij alle gemeenten dus even zwaar meewegen – van het prijsverschil nog meer dan 44%. Inmiddels ligt dit percentage op iets boven de 41%.' Den Haag en Amsterdam zijn op dat vlak uitschieters waarbij het verschil kan oplopen tot 400 procent.

Over het gehele land gezien zijn de woningprijzen zijn in het tweede kwartaal van 2021 met 12,7% gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

