Enthousiaste cliënten van Middin maken schoon op HVV Laakkwartier: ‘Het is geweldig’

Vanaf dit seizoen heeft voetbalvereniging Laakkwartier er extra handjes bij. Cliënten van zorginstelling Middin met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan er drie dagen per week aan de slag. Dat scheelt de voetbalclub werk en biedt de cliënten een waardevolle dagbesteding. ‘Ik vind het echt geweldig’, zegt Sudjata.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vegen en dweilen van de kantine, het opruimen van de kleedkamers en helpen met het klaarmaken van de lunch. Een dag in de week sporten zij zelf en op vrijdag treffen ze de voorbereidingen op voetbalweekend. De cliënten dragen kleding van de club zodat ze er helemaal bij horen.

‘Ik trek de kleding thuis al aan’, zegt Ismaël. ‘Het is leuk werk’. Sudjata is het daarmee eens. ‘Het is lekker om wat te doen te hebben.’ Monique Strang begeleidt de cliënten namens Middin. ‘Dit bekent heel veel voor ze. Ze voelen zich gewaardeerd waardoor ze kunnen groeien.’

Prettig

Door de inzet van deze nieuwe krachten kunnen vrijwilligers van de voetbalclub in Laakkwartier andere werkzaamheden oppakken. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de vereniging minder afhankelijk is van haar vrijwilligers. ‘Er is een beperkt aantal vrijwilligers bij ons overdag. Die vinden het prettig dat er wat hulp komt en kunnen dan andere dingen doen’, zegt Dirk Peeters die het project namens Laakkwartier begeleidt.

Voorbeeldfunctie

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) liet eerder al weten erg blij te zijn met de samenwerking: ‘Sport brengt mensen samen. Er is bij dit project sprake van een mooie combinatie. Middin heeft de ambitie om midden in de samenleving te staan en mensen aan dit soort initiatieven deel te laten nemen. HVV Laakkwartier biedt hen hierin nu de mogelijkheid. Dit project smaakt naar meer in de Haagse sport. HVV Laakkwartier heeft dan ook een voorbeeldfunctie.’

