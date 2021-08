38-jarige voortvluchtige verdachte van moord in Engeland aangehouden in Den Haag

Leerlingen ROC Mondriaan weer naar school na hack: ‘We gaan terug naar de basis met pen en papier’

Ondanks dat het computersysteem van het ROC Mondriaan na de hack van vorige week nog lang niet in de lucht is, moesten leerlingen vandaag wél weer gewoon naar school. ‘We gaan terug naar de basis met pen en papier,’ aldus directeur Brigitte Laukens bij mediapartner Omroep West.

Volgens de directeur gaat het nog weken duren voordat het computersysteem weer op orde is. ‘Onze bedrijfskritische systemen hebben wel back-ups gemaakt van bijvoorbeeld financiën en leerlingvolgsystemen, maar het duurt een paar weken om erachter te komen wat we daarvan in de lucht kunnen houden,’ voegt aldus Hans Schutte, de voorzitter van het College van Bestuur, daaraan toe.

Over het onderzoek naar de hackers kan de school nog niks loslaten. ‘We weten nog niet hoe ze zijn binnengekomen en wat ze precies willen; of dat losgeld is of iets anders. Vooralsnog richten wij ons eerst op het gang brengen van onze systemen, zodat onze leerlingen en docenten weer normaal hun werk kunnen doen.’

‘Goeie smoes om niet naar school te hoeven komen’

Dat was op de eerste schooldag vandaag nog niet het geval. ‘Het was wel een goeie smoes geweest om niet naar school te hoeven komen’, grapt een student. De lessen gaan er de komende weken anders uit gaan zien. ‘Maar het fijne van onze school is dat we ook kooklessen hebben. Met een paar messen en uien, kunnen ze snijtechnieken gaan oefenen. Daar heb je geen computer bij nodig en dat is wel heel fijn.’

De hack werd vorige week ontdekt toen medewerkers op verschillende locaties van ROC Mondriaan niet konden inloggen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de opleiding geadviseerd om systemen en bestanden tijdelijk onbereikbaar te maken. Daarom het ROC Mondriaan die nu zelf helemaal platgelegd. Zo kunnen, is de hoop, de omvang en de gevolgen van de hack in beeld worden gebracht. Een woordvoerder: ‘Daarna kunnen we het systeem weer veilig opnieuw opbouwen en online laten gaan.’

