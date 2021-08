Nieuw schooljaar van start met fysiek onderwijs en coronamaatregelen

Het nieuwe schooljaar is vandaag weer van start gegaan voor basis- en middelbaar onderwijs. Daarbij gelden iets andere coronaregels dan voor de zomervakantie. Leraren en leerlingen die minstens twee weken volledig zijn ingeënt in het nieuwe schooljaar niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon

In het basisonderwijs geldt de regel dat enkel de leraren onderling afstand moeten blijven houden. Bij het voortgezet onderwijs geldt de afstandsregel nog tussen leerlingen en docent en moeten kinderen een mondkapje op in de gang.

Studenten en medewerkers in het mbo, hbo en op universiteiten geen anderhalve meter afstand meer te houden tot elkaar. Er geldt nog wel een beperking (op het mbo en bij het hoger onderwijs) hoeveel mensen er maximaal in een ruimte mogen zijn, dat zijn er 75.

Lucas Onderwijs

Ewald van Vliet, voorzitter van het College van Bestuur Lucas Onderwijs, vertelde eerder tegen Den Haag FM positief te zijn over het nieuwe schooljaar: ‘Iedereen heeft er weer zin in om de leerlingen welkom te heten en ervoor te zorgen dat de lessen -hopelijk- dit jaar een stuk normaler kunnen verlopen dan vorig jaar.’

‘Veel hoorcolleges nog online’

Voor docenten is het ‘spannend’ dat de hogescholen weer open kunnen, vertelt woordvoerder Bas Schrijver van de Haagse Hogeschool aan mediapartner Omroep West . ‘Maar toch overheerst de blijdschap dat we iedereen weer mogen ontvangen. Ook al blijven ook bij ons veel hoorcolleges voorlopig online door de beperkingen.’

Vaccinatiegraad

Om de vaccinatiegraad onder jongeren te verhogen zal er bij de Haagse Hogeschool de mogelijkheid zijn voor medewerkers en studenten om zich in de sportzaal laten vaccineren. Daarvoor werkt de school samen met GGD Haaglanden . Studenten kunnen kiezen tussen een vaccin van Pfizer en Janssen.

Morgen gaan alle Haagse schoolkinderen weer naar school. Zorg jij dat ze veilig aankomen? Geef kinderen op de fiets de ruimte en wees ruimhartig met voorrang verlenen. #maakeenpuntvannul pic.twitter.com/kMEY9ysyJs — Robert van Asten (@RvanAsten) August 29, 2021

Hack ROC Mondriaan

Studenten van ROC Mondriaan beginnen vandaag, ondanks de hack waar de school mee te maken heeft, ook aan het nieuwe schooljaar. ‘Ondanks dat de hack zorgt voor een hectische periode, starten we met het geven van onderwijs’, zo schrijft het ROC op de eigen website .

Docenten van de school kunnen nog geen gebruik maken van de techniek en applicaties. ‘De impact van deze hack is binnen en buiten onze school voelbaar.’ Onder meer over roosters, klassenindeling en andere schoolzaken zijn leerlingen door de hack later dan gebruikelijk gecommuniceerd. Vorige week werd bekend dat de school te maken had met een hack.

