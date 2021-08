Prinses Alexia verhuist voor school van Den Haag naar Wales

Prinses Alexia is vanochtend vertrokken naar Wales. De 16-jarige dochter van koning Willem-Alexander vertrekt naar het United World College of the Atlantic in Wales om daar verder te studeren.

De tweede dochter van het koningspaar studeerde de afgelopen vier jaar op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Afgelopen schooljaar rondde ze daar de vierde klas af.

Met de stap om in Wales te gaan studeren stapt de prinses in de voetsporen van haar vader , koning Willem-Alexander sloot eveneens zijn middelbare schooltijd af op het UWC Atlantic College. Hij haalde hij daar in 1985 zijn Internationaal Baccalaureaat.

Alexia komt tijdens haar tijd in Wales waarschijnlijk onder meer de Spaanse prinses Leonor, dochter van koning Felipe en koningin Letizia, tegen. Zij gaat een tweejarige studie gaat volgen aan het Atlantic College.

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst