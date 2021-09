Haaglanden Voetbal TV in gesprek over trainingskampen tijdens winterstop

GroenLinks wil verbod op demonstraties met gemotoriseerde voertuigen zoals tractoren

Als het aan GroenLinks ligt komt er een verbod op demonstraties waarbij tractoren of andere gemotoriseerde voertuigen gebruikt worden. De partij stelt dat voor nadat er eerder verkeersonveilige of bedreigende situaties ontstonden bij demonstraties, zoals bij de boerenprotesten.

'Het demonstratierecht is een groot goed, maar daar horen wat ons betreft geen gemotoriseerde voertuigen bij', vindt fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'De beelden van tractoren die met hoge snelheid door de binnenstad en over fietspaden rijden staan ons nog helder voor de geest. Het is een klein wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Voertuigen die onder het mom van een demonstatie rondscheuren in onze stad moeten we gewoon niet willen met elkaar.'

Politie blokkeert kruispunt bij Malieveld. Maar boeren steken tussendoor en pakken fietspad tussen HaagseBos en Utrechtsebaan @DenHaagFM #boerenprotest pic.twitter.com/1Gv6J8csLY — Marijke Lagas (@marijkelagas) July 7, 2021



Naast de risico's van protesten met voertuigen zijn demonstratielocaties niet geschikt voor de voertuigen. 'We hebben gezien hoe het Malieveld eruit ziet nadat er demonstraties met voertuigen hebben plaatsgevonden. Los van de vraag of die schade te verhalen is, is het veel eenduidiger om het gewoon niet meer toe te staan. Dat maakt de handhaving ook veel beter uitvoerbaar.'

'Wij zien tractoren en auto's niet als onderdeel van het recht op demonstratie. En daar lijkt het wel meer op', zegt Kapteijns. 'Waar het om gaat is dat voertuigen die als demonstratiemiddel worden ingezet dat we daar duidelijk over zijn dat dat niet past.' Wat dit eventueel zou moeten betekenen voor voertuigen die bijvoorbeeld als podium worden gebruikt is nog onbekend.

Woensdag wordt het demonstratiebeleid besproken met burgemeester Jan van Zanen, dan zal GroenLinks dit voorstel inbrengen.