Haaglanden Voetbal TV in gesprek over trainingskampen tijdens winterstop

De eerste aflevering van Haaglanden Voetbal TV is vanavond te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM. In het nieuwe tv-programma wordt vanavond gesproken met Wilfred Schoonderbeek van Trainingskampen.nl.

Clubs konden vorig seizoen vanwege de Coronaproblemen niet op trainingskamp. Nu is de belangstelling voor zo’n trainingskamp tijdens de winterstop in warmere streken als Zuid-Spanje en de Algarve in Portugal weer volop in trek. Presentator Ton Beije praat uitgebreid over de mogelijkheden met Wilfred Schoonderbeek.

Haaglanden Voetbal TV is elke dinsdagavond om 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM en wordt daarna herhaald.