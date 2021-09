Haaglanden Voetbal TV in gesprek over trainingskampen tijdens winterstop

Hoogheemraadschap Delfland staat overwintering van strandpaviljoens toe

Meer in

Goed nieuws voor strandtenteigenaren: ook het Hoogheemraadschap Delfland geeft goedkeuring om de strandtenten deze winter te laten staan. Eerder werd duidelijk dat de minister akkoord was met een overwintering.

Het hoogheemraadschap zegt begrip te hebben voor de moeilijke periode die ondernemers door de coronacrisis, met de bijbehorende sluitingen, hebben meegemaakt en heeft daarom besloten dat de strandpaviljoens mogen overwinteren. 'Gezien de bijzondere situatie sluit het bestuur van Delfland aan bij de lijn van de minister en staat de paviljoenhouders toe om ook de komende winter te overwinteren.'

Een week geleden besloot demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Minister van Infrastructuur en Waterstaat) dat er opnieuw eenmalig toestemming zou worden gegeven voor overwintering. Op voorwaarde dat waterschappen en gemeenten ook akkoord zouden gaan. Het Hoogheemraadschap was de laatste die nog toestemming moest geven. Dinsdag werd duidelijk dat ze toestemming geeft voor de overwintering.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had gevraagd om een nieuwe toestemming om de strandtenten te laten staan in de winterperiode. 'Gezien de zeer uitzonderlijke situatie komt Delfland nog een keer tegemoet aan het verzoek. Het besluit moet nog geformaliseerd worden in een watervergunning', schrijft het Hoogheemraadschap .