Martin Wörsdörfer wordt voorzitter Bevrijdingsfestival Den Haag

Martin Wörsdörfer wordt de nieuwe voorzitter van het Bevrijdingsfestival in Den Haag. ‘Fantastisch, ik heb meteen ja gezegd. Ik wil graag dingen voor Den Haag blijven doen’, zegt Wörsdörfer in Haags Bakkie. Het oud VVD-Kamerlid en -gemeenteraadslid wordt de opvolger van Frits Huffnagel. Wörsdörfer heeft er zin in om na het politieke werk ‘op een andere manier met de stad bezig te zijn’.

'Het Bevrijdingsfestival moet een continue iets zijn, en daar wil graag aan bijdragen', zegt Wörsdörfer met een blik op de gemeenteraadsverkiezingen. 'We krijgen als Bevrijdingsfestival volgend jaar nog een bijdrage vanuit de stad en dat moet erna ook zeker gesteld worden. Het moet wel blijven. En hoe groter, hoe beter. Dus dat is een oproep naar de lokale politici en de lieden die het programma schrijven: denk aan het Bevrijdingsfestival, dat moeten we wel voortzetten.'

Sinds de jaren negentig werd in elke provincie een Bevrijdingsfestival georganiseerd, de variant in Zuid-Holland kwam door omstandigheden in Rotterdam. 'Dat vonden we hier met een aantal mensen raar en dus hebben we gezegd: dat moet in Den Haag. Daar zijn we aan gaan werken en nu is het een voorbeeld voor andere bevrijdingsfestivals', zegt Wörsdörfer vol goede moed. De organisatie van het festival blijft in handen van Robert-Jan Rueb en Gerard van den IJssel. 'Er is afgesproken dat ik me niet bemoei met de line-up, maar ik mag wel suggesties doen.'

'Vrijheid is iets wat we breed moeten bevechten'

In Den Haag kennen we naast het festival op het Malieveld natuurlijk ook de Haagse Vrijheidsweken waarin voorafgaand aan het festival aandacht is voor het thema vrijheid. 'Vrijheid is veel meer dan alleen het vieren van het einde van de oorlog', zegt Wörsdörfer. 'Dat is het belangrijkste moment en dat moeten we blijven doen, daarom zal 5 mei ook altijd wel de datum zijn. Tegelijkertijd is vrijheid is iets wat we breed moeten bevechten. Kijk maar om je heen: er zijn nog steeds conflicten. Er is veel meer reden om vrijheid te blijven bevechten.'

'Zijn wie je wilt zijn en zijn wie je bent. Dat zijn ook onderwerpen waar we met elkaar de aandacht op moeten vestigen. Dat zie je ook bij de doelgroep, jongeren. Die moeten leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar dat je daarvoor moet werken en jezelf moet openstellen voor anderen.'

Frits Huffnagel was een 'uitstekende voorzitter'

Zijn voorganger, Frits Huffnagel, was een 'uitstekende voorzitter van het Bevrijdingsfestival', vindt Worsdorfer. Hij is blij die taak nu te mogen overnemen. 'Hij heeft het vijf jaar gedaan.' De viering van 75 jaar vrijheid had een groots moment moeten zijn waarbij ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel langs had moeten komen. 'Frits heeft gezegd: na zoveel jaar is het mooi geweest. En als het dan over vrijheid gaat en je komt bij een VVD'er uit, dan is dat niet heel gek natuurlijk.'

'Politiek is voor mij nu even einde oefening'

Tot aan de verkiezingen van 2021 was de VVD'er Tweede Kamerlid voor zijn partij, eerder was hij dertien jaar in de Haagse gemeenteraad actief. 'Politiek is voor mij nu even einde oefening. En als je je dan nog kunt inzetten voor de stad, bij het Bevrijdingsfestival op het Malieveld, dan is dat mooi. Dat is gaaf.' Een terugkeer op het politieke speelveld sluit hij niet helemaal uit: 'Zeg nooit 'nooit'. Ik heb genoten: negen jaar raad en vier jaar Kamer en ga nu even op een andere manier bezig zijn voor de stad.'