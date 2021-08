Onbegrip over werkzaamheden op druk kruispunt Statenkwartier: ‘Uitgerekend in eerste schoolweek’

Op de kruising Johan van Oldenbarneveltlaan / Frankenslag wordt sinds maandag gewerkt aan het opnieuw bestraten van de weg. Ouders die er elke dag met hun kinderen fietsen vinden het ‘shocking’ dat de werkzaamheden uitgerekend tijdens de eerste schoolweek zijn begonnen. Volgens de gemeente zit er geen opzet in het spel.

Veel verkeer dat van de Frankenslag komt, slaat linksaf richting de Johan van Oldenbarneveltlaan richting de Annie M.G. Schmidtschool aan de Van Hoornbeekstraat. Doordat de Johan van Oldenbarneveltlaan aan een kant opnieuw bestraat wordt, gaat het verkeer tegen de richting in of over de stoep. Het zorgt met name rond kwart over acht voor drukte en stress bij veel ouders.

‘De eerste schooldag is voor veel kinderen op zichzelf al een hele spannende dag’, zegt Marloes Kolthof wiens dochter op de Annie M.G. Schmidtschool zit. ‘Ik snap niet dat ze dan juist nu beginnen met de werkzaamheden. Kunnen ze niet een week wachten of het in de zomervakantie doen?’

Omstandigheden

Volgens verkeerswethouder Robert van Asten (D66) kan dat niet. Hij laat weten dat de gemeente het niet met opzet op deze manier heeft gepland en dat er niet altijd een aannemer beschikbaar is. Daarnaast geeft hij aan dat de gemeente niet wil dat er overal tegelijk werkzaamheden plaatsvinden.

Hoewel Kolthof de uitleg van de wethouder snapt, is het wat haar betreft wel ‘een onhandige samenloop van omstandigheden’.