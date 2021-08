Quick viert 125-jarig jubileum in World Forum: ‘Gala met feest’

De Haagse Voetbal en Cricket Vereniging Quick bestaat dit jaar exact 125 jaar en dat wordt op 9 oktober gevierd met een galadiner in World Forum. ‘Het wordt een gala met een feest.’ Cabaretier Sjaak Bral zal de avond presenteren.

Door de coronamaatregelen was het dit jaar lastig om festiviteiten te organiseren. 'Dan is het lastig wat op te starten als je niet weet wat je kan doen', vertelt Marcel de Mooij in Haags Bakkie op Den Haag FM. 'In principe is alles overgeheveld naar volgend jaar', vult Fred Lonzième aan.

'Er zijn een hoop initiatieven geweest, maar dat was digitaal. Nu begint het weer te leven', merkt Marcel. Om toch aandacht te geven aan het jubileum was er onder meer de YouTube-serie Quick TV .

De aanmeldingen voor het jubileumgala gaan erg hard! Het wordt een prachtige avond met een borrel, een driegangendiner, cabaret, entertainment en een spetterend feest! De deadline voor het aanmelden is zondag 5 september 2021. Meld je daarom snel aan! #Quick125! pic.twitter.com/EEu2LST3AJ — HV & CV Quick (@HVCVQuick) July 30, 2021



Toch is het de bedoeling dat het gala op 9 oktober door kan gaan. Fred: 'We zijn eigenlijk al twee jaar bezig om dat op orde te maken.' Bij het gala in World Forum kunnen 750 gasten bij aanwezig zijn. 'We gaan al naar de 570 aanmeldingen toe.'

De organisatie houdt wel rekening met mogelijk nieuwe coronamaatregelen. 'Als de persconferentie op 10 september zegt dat we niet mogen bewegen dan gaan we het helemaal overhevelen naar februari.'

Vandaag om 11.30 uur zijn Fred Lonzième en @lebeau1968 te gast bij @nicolettekrul voor een Haags Bakkie. Schakel dus in op @DenHaagFM en luister wat Fred en Marcel allemaal te zeggen hebben over het jubileumgala! #Quick125! — HV & CV Quick (@HVCVQuick) August 30, 2021



Oprichting in tramhuisje

Quick werd, als Haagsche Voetbalvereeniging Quick, opgericht op 1 maart 1896 . Dat gebeurde in het tramhuisje op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Reinkenstraat. Ruim twee jaar later werd de club toegelaten tot de tweede klasse. Ze komt nu uit in de Derde Divisie op zondag. In 1927 werd de cricketafdeling opgericht. Quick 1 komt nu uit in de Hoofdklasse.