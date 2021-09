222 woningen in Morgenstond moeten plaatsmaken voor nieuwbouw

In Morgenstond moeten 222 woningen plaats gaan maken voor meer nieuwe, energiezuinige woningen. Bewoners van de Denekampstraat, Fluitenbergstraat, Loevesteinlaan en Hengelolaan zijn dinsdag door Haag Wonen geïnformeerd over de plannen. ‘De woningen zijn oud, zeer onderhoudsgevoelig en lastig te verduurzamen. Daarom maken ze plaats voor moderne, comfortabele en energiezuinige woningen met een goed binnenklimaat.’

Haag Wonen wil in de straten 350 sociale huurwoningen bouwen en zegt daarbij te kijken naar mogelijkheden voor betaalbare vrije sectorwoningen en betaalbare koopwoningen. 'De komende tijd richten we een bewonersgroep op met bewoners die willen meedenken over de plannen', zegt zegt gebiedsmanager Pim Timmers.

'Samen met de bewonersgroep maken we een sociaal plan, waarin we afspraken vastleggen. Bijvoorbeeld over de terugkeermogelijkheid, de verhuisvergoeding, de voorrangsverklaring en de tijdelijke bewoning van lege huizen. En natuurlijk ondersteunen we bewoners die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een nieuwe woning.'

Bewoners bijgepraat

Bewoners zijn thuis of telefonisch bijgepraat over de plannen. 'De meeste reacties waren positief, ondanks dat het nieuws een grote impact heeft op de bewoners. Het is natuurlijk niet niks als je huis wordt gesloopt en je moet verhuizen', zegt gebiedsmanager Pim Timmers.

'De komende tijd besteden we veel aandacht aan onze bewoners en gaan we met hen persoonlijk in gesprek. Het is belangrijk dat zij zich gehoord voelen en dat wij maatwerk leveren waar dat kan. Er zijn een aantal bewoners die hebben aangegeven als bewonersvertegenwoordiger mee te willen denken en praten en daar zij wij erg blij mee. Dat belooft veel goeds voor de samenwerking in de toekomst.'

'Huisbaas komt aan de deur vertellen dat je huis gesloopt wordt'

Peter Bos van de Haagse Stadspartij is niet te spreken over de gang van zaken. 'Dat noemen ze participatie. De huisbaas komt aan de deur vertellen dat je huis gesloopt wordt en weg moet. De bestuurscultuur van corporaties is ziek', schrijft het raadslid op Twitter .

De sloop-nieuwbouwplannen in Morgenstond moeten halverwege 2024 beginnen.