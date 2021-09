Bestemmingsplan Madurodam nog niet definitief, gemeenteraad moet opnieuw kijken naar parkeerdruk

De gemeenteraad moet opnieuw een besluit nemen over de toekomst van het parkeren rond Madurodam. In de huidige plannen voor uitbreiding van het park is er geen maximum aantal bezoekers vastgesteld en op piekdagen zijn extra parkeerplekken niet geborgd. Dat valt op te maken uit een tussenuitspraak die de Raad van State vandaag heeft gepubliceerd.

Een van de problemen is dat het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het attractiepark geen maximum aantal bezoekers kent, 'terwijl moet worden aangenomen dat het aantal bezoekers door de vernieuwing en uitbreiding van het attractiepark op piekdagen zal toenemen'. Daarnaast is er twijfel over de beschikbaarheid van extra parkeerplaatsen wanneer deze nodig blijken, 'terwijl die op drukkere dagen wel nodig zijn'.

De lokale politiek moet over de parkeerdruk een 'nieuwe en beter onderbouwde beslissing nemen', zo concludeert men . Daar krijgt ze 20 weken de tijd voor. Daaropvolgend komt een einduitspraak waarin wordt beoordeeld of nieuwe parkeervoorschriften dan wel voldoende zijn. In 2019 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt.

'Onaanvaardbare toename van de parkeerdruk'

Met het oordeel gaat de Afdeling bestuursrechtspraak mee in de vrees van omwonenden en de Bomenstichting Den Haag dat de uitbreiding van Madurodam zal zorgen voor 'een onaanvaardbare toename van de parkeerdruk in de omgeving'.

Andere bezwaren, waaronder de noodzaak van de uitbreiding van het park, de aantasting van het stedelijk groen en geluidsoverlast, zijn niet geslaagd. Het kappen van bomen in een deel van de Scheveningse Bosjes zal worden gecompenseerd tussen de keerlus naast het George Maduroplein, het Hubertusviaduct en de Koninginnegracht.