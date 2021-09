GGD Haaglanden maakt zich zorgen over lage vaccinatiegraad in Den Haag

Het aantal mensen dat in Den Haag is gevaccineerd tegen corona is veel lager dan in de rest van Nederland. ‘Dat is iets dat ons echt zorgen baart’, aldus Annette de Boer, directeur van de GGD Haaglanden. Waar in heel Nederland 65 procent van de mensen een prik heeft gehad en 56 procent volledig is gevaccineerd, blijft dat aantal in Den Haag flink achter. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

In de hofstad heeft slechts 55 procent van de mensen een injectie gehad en 46 procent twee. Vooral de Schilderswijk, Transvaal, Moerwijk en de Groente- en Fruitbuurt blijven sterk achter. ‘Dat is een echt zorgpunt’, zei De Boer woensdag tijdens een commissievergadering in het stadhuis.

Volgens haar laten ook Amsterdam en Rotterdam vergelijkbare cijfers zien. En net als hier gaat het vooral om jongeren die zich minder graag laten prikken.

Politiek wil extra maatregelen

De Haagse politiek maakt zich zorgen om de lage vaccinatiegraad en dringt aan op extra maatregelen. Zo wil de PvdA een strategie om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld ook arbeidsmigranten en ongedocumenteerden beter kunnen worden bereikt. Peter Bos van de Haagse Stadspartij pleitte voor een aanvalsplan. ‘Deze lage cijfers zijn zeer zorgelijk en onnaceptabel. We moeten alles op alles zetten om die omhoog te krijgen.’

Net als de PvdA maken ook andere partijen zich zorgen over het vele nepnieuws dat vooral via sociale media wordt verspreid. Zo wees raadslid Fonda Sahla van D66 erop dat vooral onder jongeren screenshots van nep-krantenberichten veelvuldig worden rondgestuurd.

Zonder afspraak inenten

Volgens De Boer doet de GGD er veel aan om ervoor te zorgen dat meer mensen zich laten vaccineren. Zo zijn er al teams de wijken Transvaal, Bouwlust en Vrederust, Stationsbuurt, Moerwijk, Zuiderpark, Laak, Spoorwijk ingetrokken. Daar kunnen mensen dan ook zonder afspraak terecht op makkelijk bereikbare plaatsen om zich te laten inenten. Verder wordt daar veel voorlichting gegeven. Tot 22 augustus hebben zich hier 3500 mensen laten vaccineren. En deze campagne wordt nog voortgezet.

Verder zoekt de GGD samenwerking met gemeente en bijvoorbeeld ook buurthuizen om zoveel mogelijk mensen te laten inenten tegen corona. ‘We staan open voor alle groepen die mensen bij elkaar kunnen krijgen’, stelde de directeur. ‘Ook al is dat ontzettend arbeidsintensief.’ Daarnaast heeft de GGD ook al bijzondere doelgroepen benaderd, zoals Ghanezen, Chinezen, sekswerkers, dak- en thuislozen en arbeidsmigranten.

Vaccinatiegraad vergroten

Om de vaccinatiegraad nog verder te verhogen, wil de GGD ook een soort netwerk gaan opzetten van plekken waar mensen zonder afspraak kunnen binnenlopen om een prik te halen. Zij denkt dat bijvoorbeeld aan het stadhuis en stadsdeelkantoren. Die komen dan bovenop de straks nog drie grote vaccinatielocaties. ‘Wij geven niet op’, verklaarde De Boer.

Ondertussen blijkt een groep nog niet echt bereid mee te werken aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Op vragen van PvdA-fractieleider Mikal Tseggai over de samenwerking met moskeeën, bleek dat die niet bereid zijn dat te doen. De GGD heeft meerdere gesprekken gehad met moskeeën, maar die willen niet als priklocatie dienen. Ook hebben die nog geen groepen mensen aangeleverd.

Aantal mensen met prik is te laag

Over wat de gewenste vaccinatiegraad in Nederland – en dus ook Den Haag – is, wilde De Boer liever geen uitspraak doen. Dat oordeel is aan het Outbreak Management Team, zei ze. ‘Algemeen wordt wel aangenomen dat de vaccinatiegraad van 65 procent landelijk en dus zeker die in Den Haag te laag is.’

Tijdens de vergadering verklaarde de directeur wel dat vaccineren van groot belang is om corona in te dammen. Mensen die twee prikken hebben gehad, zijn voor 95 procent tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen opname op de intensive care beschermd. ‘Fantastische getallen.’ Dat betekent dat zij nog wel ziek kunnen worden en het virus overdragen, maar dat de effecten wel zeer beperkt blijven. ‘Daarom is het zo belangrijk dat iedereen wordt gevaccineerd.’