Meer dan 150 handtekeningen voor fietspad Grote Marktstraat: ‘Het kan zoveel beter’

Er heerst nog altijd onduidelijkheid over het winkelgebied rond de Grote Marktstraat. Is het verlaagde middenstuk nou wel of geen fietspad? En als voetgangers willen oversteken, wie heeft er dan voorrang? Om een einde te maken aan deze discussie is Hagenaar Niels Dekker een petitie gestart. ‘Het is gewoon een fietspad.’

Op de Grote Marktstraat ter hoogte van de Hema hoef je niet lang te wachten op ongemakkelijke situaties. Fietsers die voetgangers bijna aanrijden, terwijl voetgangers soms nauwelijks omkijken als ze oversteken. ‘Het is echt een gevaarlijk punt’, zegt een man die voorbij loopt.

Voetafdrukken

Voor Hagenaar Niels Dekker die er vaak fietst is het een grote frustratie. ‘De Grote Marktstraat heeft al jaren een identiteitscrisis. Het ziet eruit als een fietspad, wordt gebruikt als fietspad en is een noodzakelijke fietsverbinding voor duizenden Hagenaars’, zegt hij. Niels wil dan ook dat het middengedeelte aangemerkt wordt als fietspad.

Volgens de gemeente is daar geen sprake van. ‘Het is een wandelgebied waar de fietser te gast is’, laat een woordvoerder weten. In mei van dit jaar begon de gemeente een campagne om dat duidelijk te maken. Er kwamen onder meer voetafdrukken op de weg en op de reclameborden was te lezen: ‘Voetgangers voor, daarna kun je weer door.’

Plantenbakken

Niels is het daar niet mee eens. ‘De voetganger steekt over, de fietser is onderweg’, zegt hij. De oplossing? ‘Maak een fietspad dat duidelijk gescheiden is van de stoepen met plantenbakken of iets dergelijks waardoor zowel fietsers als voetganger gestimuleerd worden om te letten.’ Zijn petitie is inmiddels al meer dan 150 keer ondertekend.