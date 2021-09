GGD Haaglanden maakt zich zorgen over lage vaccinatiegraad in Den Haag

Hans Biesheuvel (ONL) over stopzetten steunpakketten: ‘Niet rechtvaardig’

Het kabinet redeneert zwart-wit, vindt Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL). De corona-steunpakketten voor banen en economie worden per 1 oktober stopgezet en dat zit hem niet in de koude kleren. Bij Haags Bakkie legt hij uit hoe dit in het kader van redelijkheid niet verantwoord zou zijn.

‘Het lastige is: macro-economisch gaat het goed met Nederland’, vertelt Biesheuvel. ‘Er vindt economische groei plaats en er is weinig werkloosheid. Op papier is dat misschien zo, maar als je kijkt naar rechtvaardigheid en hoe die economische groei verdeeld is, klopt die beslissing natuurlijk niet.’

Timing

Biesheuvel geeft aan dat er nog steeds te veel ondernemers en bedrijven zijn die hebben te lijden onder de coronamaatregelen. Zo zijn er seizoensgebonden branches die vanaf oktober maar weinig kunnen doen om zelf weer zekerheid op te bouwen. ‘Kijk naar festivals en kermissen, waarbij het seizoen straks gewoon stopt. Pas in april hebben zij weer kans om omzet te maken en in de tussentijd moeten ze maar een half jaar door zien te komen, na een al hele lastige periode.’

Dat de steunpakketten zo abrupt worden stopgezet, is voor Biesheuvel een bittere pil, maar ook de timing vindt hij onlogisch. ‘We weten nog helemaal niet wat er na 20 september gaat gebeuren en welke maatregelen er wel en niet afgaan.’ Hij zou dan ook graag zien dat in ieder geval de Tegemoetkoming Vaste Lasten tot eind dit jaar wordt doorgetrokken, zodat ondernemers tijd krijgen om zich aan te passen.

‘Houd ermee op’

Wanneer de Tweede Kamer terugkeert na het reces, is Biesheuvel dan ook niet van plan om er gras over te laten groeien. ‘Ik geef niet op. We gaan alles inzetten op de Kamerleden en het hopelijk via moties afdwingen, zeker voor die seizoensafhankelijke bedrijven.’

Ondanks dat het knokken voor ondernemers in zijn bloed zit, kijkt ook Biesheuvel verheugd uit naar het einde van de coronacrisis. ‘Vooral naar het einde van alle onzekerheid en ingewikkelde regels. Bij een trouwreceptie moet iedereen zitten, maar je mag wel met 70.000 man naar Zandvoort. Houd er gewoon mee op.’