HTM-directeur Bruno Bruins naar Raad van State

Hagenaar Bruno Bruins is sinds vandaag aan de slag bij de Raad van State. Bruins was algemeen directeur ad interim bij vervoersbedrijf HTM, vanwege de ziekte van directeur Jaap Bierman.

Samen met Mirjam Bult-Spiering is Bruins vandaag bij de Raad van State begonnen als staatsraad in de afdeling advisering. Hun taak is om advies te geven over wetsvoorstellen. De ministerraad heeft op 29 januari al ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen. De koning heeft vandaag de nieuwe staatsraden beëdigd.

Koning Willem-Alexander heeft vandaag zes nieuwe staatsraden beëdigd, twee staatsraden voor de Afdeling advisering en vier staatsraden voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. https://t.co/T8P6pL69op pic.twitter.com/0BZ7bmlOdy — Raad van State (@RaadvanState) September 1, 2021

Tot 19 maart vorig jaar was Bruno Bruins minister voor medische zorg en sport. Daarvoor had Bruins ook verschillende functies in politiek en bedrijfsleven. Eerder was hij staatssecretaris OC&W (kabinet-Balkenende III), voorzitter Raad van bestuur UWV (2012-2017) en ook wethouder in Den Haag (2000-2006).

‘Mark Rutte belde wekelijks’

Eerder dit jaar werd bekend dat Bruins zou toetreden aan de raad van commissarissen bij Intravacc, het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinonderzoek. In maart vorig jaar trad Bruins af als minister, dit gebeurde nadat hij in een coronadebat in de Tweede Kamer onwel was geworden.

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM vertelde de oud-minister eind vorig jaar hoe het met hem ging. Hij zei ook dat premier Mark Rutte hem elke week belde na zijn aftreden: ‘Mark heeft dat heel lang wekelijks gedaan. Dan ging het niet over de grote politiek, maar dan was het meer: ‘Welk boek heb je nou voor je liggen?’ Dat is dierbaar, dat is dierbaar.’